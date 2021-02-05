Ранее Таня Муиньо работала над проектами Кэти Перри, Розалии, Gruppa Skryptonite, Монатика и СБПЧ.

Режиссером нового клипа американской хип-хоп-исполнительницы Cardi B на трек Up выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо.

Ролик опубликован на YouTube-канале Cardi B.

Новый клип Cardi B: видео

Новый клип Cardi B: что известно

Читайте такжеTikTok назвал "вирусные" песни 2020 годаВ клипе Cardi B стоит на могиле, на надгробии которой написано RIP 2020, предстает в виде фигурки на радиаторе машины, а в ее волосы вплетены головы кукол.

Это первый трек исполнительницы после выхода совместного с Megan Thee Stallion трека WAP и клипа к нему 7 августа прошлого года.

Таня Муиньо: что о ней известно

Ранее клипмейкер работала над проектами Кэти Перри (Small Talk), Розалии (Juro Que), Gruppa Skryptonite («Подруга», «3x3»), Монатика («Выходной», «Кружит») и СБПЧ («Часы»).

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Автор: Катерина Шварц