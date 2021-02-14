14 февраля состоялась премьера трека.

Украинская группа "Бумбокс" 14 февраля выпустила новую песню "Жаль".

"Это одна из песен, под которые хочется возвращаться к родным. Просто ехать в сторону тех, кто нам небезразличен. Именно это слово многогранное, это не только как "сожаление" в смысле "жаль", но и "сожаление", в смысле, если хочешь, то можешь "ужалить" словами", - сказал Андрей Хлывнюк в интервью marieclaire.

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Автор: УНИАН