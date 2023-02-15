Сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертона" выйдет на Netflix 4 мая 2023 года.

Netflix выпустил первый тизер предстоящего псевдоисторического сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертона" (Queen Charlotte: A Bridgerton Story), который станет приквелом популярного шоу "Бриджертоны" и расскажет о восхождении королевы Шарлотты на престол.

Среди прочего в сериале будут показаны отношения Шарлотты с ее будущим мужем королем Георгом III (его роль исполнил Кори Милкрист).

Королеву Шарлотту в сериале сыграют сразу две актрисы – Голда Рошевель, которая уже представляла этого персонажа в оригинальных "Бриджертонах", и Индия Амартейфио ("Эвермор", "Сексуальное образование"), которая изобразит молодую королеву до восхождения на трон.

Также к своим ролям в приквеле вернутся Анджоа Андо (леди Данбери), которую в юные годы изобразит Арсема Томас, и Рут Геммелл (мать Бриджертонов).

Сценарий к сериалу написала Шонда Раймс, которая в свое время работала над сюжетами шоу "Скандал" и "Как избежать наказания за убийство". Режиссером выступил Том Верика, который снял несколько эпизодов оригинального сериала "Бриджертоны", а также часть эпизодов сериалов "Скандал", "Академия Амбрелла" и "Изобретая Анну".

Сериал будет состоять из 6 эпизодов, которые выйдут одновременно на Netflix 4 мая 2023 года.

Феномен сериала "Бриджертоны"

Премьера псевдоисторического комедийного сериала "Бриджертоны" (Bridgerton) состоялась на Netflix в декабре 2020 года. Сериал получил положительные отзывы и стал рекордсменом по просмотрам на сервисе. Второй сезон вышел в марте 2022 года и также был достаточно успешным. Сериал продлен на третий и четвертый сезоны, однако дата их выхода пока неизвестна.

Действие сериала происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства в начале 19 века. В центре сюжета – братья и сестры из семьи Бриджертонов, которые ищут любовь в высшем свете, наполненном друзьями и соперниками. В отличие от одноименной серии романов, на которой основан сериал, Лондон здесь изображен расово равноправным, где цветные люди являются полноправными членами общества и носят титулы, собственно, как и королева Шарлотта.

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