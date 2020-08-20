Канал «1+1» покажет телепремьеру фильма «Борщ. Секретный ингредиент» с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко

Евгений Клопотенко отправился в путешествие по всей стране, чтобы найти секретные ингредиенты главного блюда украинцев.

В воскресенье, 23 августа, в 9.25 на телеканале "1+1" состоится телепремьера фильма "Борщ. Секретный ингредиент", в котором известный кулинарный эксперт и ведущий рубрики в «Сніданку з 1+1» Евгений Клопотенко отправляется в экспедицию-путешествие по Украине в поисках интересных рецептов борща.

В фильме Евгений Клопотенко не только расскажет секретные рецепты борща из каждого региона страны, но и приготовит их вместе с местными жителями.

"Я в этом путешествии искал определенный секретный ингредиент - продукт. А на самом деле я открыл, что секретный ингредиент - это ценность людей. Потому что каждый человек относится к борщу со своей философией. И это меня очень сильно удивило. Если же говорить о секретных продуктах, которые добавляют в борщ - это караси, копченые груши, обычные груши, сахарная свекла. 80% борщей в селах Украины готовят просто из белой сахарной свеклы, которую нельзя купить, а только вырастить", - рассказывает Евгений Клопотенко.

Во время кулинарного путешествия эксперт пытаться найти ответ на вопрос, какой украинский борщ можно назвать настоящим, и какие ингредиенты могут сделать его особенным. Так, в Вилково Одесской области готовят борщ с карасями, в Полтаве - с грушами, а во Львове - с виски. Также зрителей ждут рецепты борща на свинине, птице, говядине и грибах, с добавлением квашеной капусты и соленого томатного рассола вместо пасты, с яблоками и черносливом.

Во время путешествия было собрано более 190 различных рецептов борща, но в фильм войдут только самые уникальные из них.

"Будет очень много секретов, людей и историй. Если вы думаете, что знаете о борще все, то нам есть, чем вас удивить. Уверен, что благодаря нашему фильму вы измените свое представление об Украине", - делится кулинарный эксперт.

Производитель фильма - FILM.UA Group при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Креативная продюсер - Наталья Якимович. Режиссер фильма - Дмитрий Кочнев, оператор-постановщик - Евгений Сахно, ведущий - Евгений Клопотенко.

Не пропустите телепремьеру фильма «Борщ. Секретный ингредиент» 23 августа в 9.25 на канале «1+1».

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Автор: УНИАН