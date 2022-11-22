Премьера "Блэйда" запланирована на 6 сентября 2024 года.

Ян Деманж официально назначен режиссером предстоящего супергеройского фильма "Блэйд: Убийца вампиров" (Blade, the Vampire Slayer) от Marvel Studios и Walt Disney Studios.

Как пишет Variety, французско-алжирский режиссер, до этого снявший историческую драму "71" и криминальную драму "Белый парень Рик", а также сериалы "Тайный дневник девушки по вызову" и "Страна Лавкрафта", заменит на этом посту Бассама Тарика, покинувшего проект в сентябре 2022 году. В основу сюжету ляжет сценарий, написанный номинантом на премию "Эмми" Майклом Старрбери, который, как говорят, будет "более мрачным, чем большинство фильмов MCU".

Главную роль в фильме исполнит двукратный лауреат "Оскара" Махершала Али (фильмы "Место под соснами", "Лунный свет", "Зеленая книга", сериалы "Настоящий детектив", "Карточный домик", "Люк Кейдж").

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Также в фильме сыграют Делрой Линдо ("Угнать за 60 секунд", "Достать коротышку", "Ромео должен умереть") и Энтони Старр ("Пацаны", "Банши"). Однакого кого именно они сыграют, как и весь сюжет фильма, пока держится в секрете.

Премьера "Блэйда" запланирована на 6 сентября 2024 года. Фильм станет завершающей частью пятой фазы киновселенной Marvel.

Блэйд – что известно о персонаже

Охотник на вампирок по имени Эрик Брукс / Блэйд впервые появился в комиксах Marvel в 1973 году. Он является полувампиром-получеловеком, обладающим многими свойствами вампиров, однако способным жить под солнечным светом.

На большом экране персонаж появился впервые в 1998 году в фильме "Блэйд" от New Line Cinema, где главную роль исполнил Уэсли Снайпс. Он вернулся к роли Блэйда в фильмах 2002 и 2004 годов.

В 2011 году стало известно, что Marvel вновь преобрела права на экранизацию персонажа у New Line Cinema. Тогда же начались работы над сценарием. В 2015 году к роли проявлял интерес Уэсли Снайпс, а позже ею также заинтересовался Махершала Али. В конечном итоге более мрачное видение персонажа последним заинтересовало боссов Marvel.

Изначально планировалось сделать сериал о Блэйде, однако в 2019 году босс Marvel Кевин Файги официально объявил о разработке фильма и участии в нем Али. Впервые на экране он появился в качестве закадрового голоса в сцене после титров фильма "Вечные" 2021 года.

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