Премьера картины ожидается в марте 2025 года.

Кинокомпания The Walt Disney представила первый тизер полнометражной фэнтезийной ленты "Белоснежка". В фильме главная героиня снова противостоит злой королеве и встречается с семью гномами.

Картина является киноадаптацией культового мультфильма "Белоснежка и семь гномов", основанного на одноименной сказке братьев Гримм. Роль Белоснежки сыграла американская актриса Рэйчел Зеглер, которая снималась в "Голодных играх" и "Шазам", а в роли злой королевы предстала израильская актриса Галь Гадот, известная ролями в "Форсаж" и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

"Это была честь для меня. Я думаю, что любой молодой человек, любая маленькая девочка, если наденет платье принцессы Disney и побудет ею один день, не говоря уже о шести месяцах... Это просто удивительнейший опыт, и я не могу дождаться, когда смогу поделиться им с вами всеми", - рассказала Зеглер, пишет издание Variety.

Режиссером ленты стал Марк Уэбб, который работал над картиной "Удивительный Человек-паук". В центре сюжета юная Белоснежка, которая сбегает из замка после того, как ее мачеха королева, настолько завидует ее красоте, что приказывает охотнику убить ее.

Он не выполняет приказ, и Белоснежка убегает в дом, где встречается с семью гномами. Узнав, что Белоснежка все еще жива, королева приходит к ней и дает ей отравленное яблоко.

По словам Зеглер, отличие этой экранизации будет заключаться в том, что Белоснежку не спасет принц своим поцелуем. Принцесса не будет мечтать о настоящей любви.

"Она мечтает стать лидером. Ее покойный отец сказал ей, что она может быть лидером, если будет бесстрашной, справедливой, храброй и правдивой. Поэтому это действительно невероятная история, в которой молодые люди со всего мира могут найти себя", - добавила Рэйчел.

Выход в прокат был запланирован на 22 марта 2024 года, но премьеру перенесли на 21 марта 2025 года.

Напомним, ранее вышел трейлер комедийного боевика "Игра киллера" с Дэйвом Батистой.

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