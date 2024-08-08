В украинский прокат фильм выйдет 12 сентября 2024 года.

Кинокомпания Mad Chance Productions показала первый трейлер приключенческого комедийного боевика "Игра киллера" (The Killer's Game) с бывшим рестлером и звездой "Стражей галактики" Дэйвом Батистой в главной роли.

Главный герой фильма – один из лучших наемных убийц в мире Джо Флад. Смертельно больной, он решает уйти из жизни с размахом и назначает рекордную сумму за собственную голову. Когда киллеры уже отправились на охоту, Джо узнает, что его диагноз был нелепой ошибкой. Но кто теперь ему поверит? Чтобы спасти собственную жизнь и жизнь любимой, Джо должен дать отпор опасным "коллегам".

Кроме Батисты (франшизы "Стражи галактики", "Дюна", фильмы "Стук в дверь","Достать ножи 2"), в фильме также сыграли София Бутелла ("Мятежная луна", "Kingsman: Тайная служба", "Стартрек: За пределами Вселенной"), Бен Кингсли ("Железный человек 3", "Список Шиндлера", "Дом из песка и тумана"), Терри Крюс ("Дэдпул 2"), Пом Клементьефф (франшизы "Миссия невыполнима" и "Стражи галактики"), Скотт Эдкинс ("Джон Уик 4") и другие.

Снял фильм бывший каскадер Джей Джей Перри ("Блэйд", "Сорвиголова", "Мачете убивает"), который как режиссер дебютировал в 2022 году с комедийным вампирским боевиком "Дневная смена".

В украинский прокат фильм выйдет 12 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

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