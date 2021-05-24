Вчера, 23 мая, состоялась церемония вручения премии Billboard Music Awards. И уже известны победители в главных номинациях.
Список победителей:
- Артист десятилетия - Дрейк
- За вклад в музыку - Пинк
- Лучший артист - The Weeknd
- Новая звезда - Pop Smoke
- Певица - Taylor Swift
- Певец - The Weeknd
- Группа - BTS
- Лучший R&B-исполнитель - The Weeknd
- Лучший рэп-исполнитель - Pop Smoke
- Лучший рок-исполнитель - Machine Gun Kelly
- R&B-альбом - The Weeknd, After Hours
- Рэп-альбом - Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon
- Рок-альбом - Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall
- Танцевальный альбом - Lady Gaga, Chromatica
- Самая прослушиваемая песня на стриминговых платформах - DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”
Отметим, Billboard Music Award - это музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения премии впервые была проведена в 1990 году и проводилась ежегодно в декабре, пока не была забыта в 2006-ом. Премия вернулась в 2011-ом и с тех пор проводится ежегодно в мае.
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