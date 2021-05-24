Больше всего наград получил канадский певец The Weeknd.

Вчера, 23 мая, состоялась церемония вручения премии Billboard Music Awards. И уже известны победители в главных номинациях.

Список победителей:

Артист десятилетия - Дрейк

За вклад в музыку - Пинк

Лучший артист - The Weeknd

Новая звезда - Pop Smoke

Певица - Taylor Swift

Певец - The Weeknd

Группа - BTS

Лучший R&B-исполнитель - The Weeknd

Лучший рэп-исполнитель - Pop Smoke

Лучший рок-исполнитель - Machine Gun Kelly

R&B-альбом - The Weeknd, After Hours

Рэп-альбом - Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Рок-альбом - Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

Танцевальный альбом - Lady Gaga, Chromatica

Самая прослушиваемая песня на стриминговых платформах - DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Отметим, Billboard Music Award - это музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения премии впервые была проведена в 1990 году и проводилась ежегодно в декабре, пока не была забыта в 2006-ом. Премия вернулась в 2011-ом и с тех пор проводится ежегодно в мае.

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Автор: Диана Могилевич