В украинский прокат фильм выйдет с 20 февраля 2025 года.

Вышел трейлер украинской драмы "Безысходность", режиссером которой выступил военный, бывший командир штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" Тарас Костанчук, чья история легла в основу фильма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс".

События фильма происходят в Чернигове в первые дни начала полномасштабного вторжения. Группа людей разного возраста и социального статуса оказывается в подвале многоэтажки, где они прячутся от обстрелов. После взрыва вход заваливает и все остаются в подвале на семь суток, сталкиваясь с голодом и постоянной опасностью. Под давлением страха и неопределенности, кто их найдет – ВСУ или россияне, люди разделяются на враждующие группы.

"Идея возникла в результате услышанного от близких людей, которые пережили ужасы февраля-марта 2022 года, сидя в подвалах под непрерывными обстрелами российских оккупантов. В такой ситуации оказались десятки тысяч мирных жителей прифронтовых городов. Не было понимания, как это закончится и сколько придется там находиться. Люди со временем забывают, через что пришлось пройти другим, но это нельзя оставлять без внимания. Хотелось показать, насколько украинцы разные, и в то же время, что их объединяет. Они разные по социальному статусу, воспитанию, образованию, происхождению и жизненному опыту. Но все они одинаковы в своем стремлении быть свободными и независимыми. В критический момент, в самые страшные минуты, люди готовы подняться, рискуя собственной жизнью, ради будущего своей страны", – рассказал Костанчук, для которого это первая режиссерская работа.

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Главные роли в ленте сыграли Ирма Витовская-Ванца ("Брама", "Мои мысли тихие", "БожеВільні"), Богдан Бенюк ("Тарас. Возвращение", "Мой карпатский дедушка"), Олег Драч ("Киборги", "Снайпер. Белый ворон", "Довбуш") и другие.

Съемки "Безысходности" продолжались девять дней без перерывов и выходных в замкнутом пространстве реального подвала пять на пять метров, часть сцен и диалогов корректировались уже во время съемок или были сымпровизированы. Отсутствие искусственных декораций и минимальные вмешательства в естественный вид актеров создали максимально реалистичную атмосферу: мужчины не брились в течение всего съемочного периода, а каждый кадр передавал ощущение изоляции и напряжения, отмечают авторы фильма.

Как сообщила пресс-служба B&H Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет с 20 февраля 2025 года.

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