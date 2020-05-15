Шарлиз Терон не сыграет в приквеле "Безумного Макса"

Шарлиз Терон не вернется к роли Фуриосы в новом фильме о воительнице из "Безумного Макса".

Шарлиз Терон не вернется к роли Фуриосы в приквеле "Безумного Макса", который будет посвящен воительнице.

Как рассказал режиссер Джордж Миллер в интервью The New York Times, новый фильм о Фуриосе расскажет о ее молодости, когда ей было около 20-30 лет. Поэтому Миллер ищет актрису подходящего возраста.

Авторы картины хотят рассказать, на что была похожа жизнь Фуриосы в Зеленых землях, почему она покинула племя Вувалини и как стала воительницей.

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Отмечается, что изначально режиссер думал "омолодить" Шарлиз при помощи компьютерной графики (например, как Роберта Де Ниро в "Ирландце"), но решил, что технологии пока еще не настолько развиты.

По словам Миллера, он хочет приступить к съемкам после завершения фильма "Три тысячи лет тоски" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой, который приостановлен из-за коронавируса.

Как сообщалось ранее, "Безумный Макс" получит два продолжения – мужское и женское.