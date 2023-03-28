Первый сезон популярного сериала рассказывал о группе отдыхающих в роскошном отеле на Гавайях, а второй сезон переместился на Сицилию.

События третьего сезона хитового сериала HBO "Белый лотос" (The White Lotus) скорее всего будут разворачиваться в Таиланде.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на многочисленные источники, близкие к производству.

Издание отмечает, что поскольку первые два сезона "Белого лотоса" Майка Уайта снимались на курортах сети Four Seasons на Гавайях и в Италии, соответственно, вполне возможно, что действие третьего сезона будет происходить в одном из четырех отелей гиганта класса люкс в Таиланде, расположенных в Бангкоке, Чиангмае, Самуи и Золотом треугольнике. Курорты Four Seasons в Таиланде разбросаны по городам, сельской местности, джунглям и пляжам, что дает Уайту множество возможностей для развитися сюжета.

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В HBO пока отказались от комментариев.

Тем немее, ранее шоуранер сериала Майк Уайт намекнул, что действие третьего сезона может происходить в Азии и быть посвящено "смерти, восточной религии и духовности".

"В первом сезоне акцент делался на деньгах, а во втором – на сексе. Я думаю, что третий сезон может быть сатирическим и забавным взглядом на смерть, восточную религию и духовность", – сказал Уайт в ролике, приуроченном к финалу второго сезона.

Производство третьего сезона еще не началось, поскольку по словам источников, Уайт проводит время в Таиланде, изучая местность. Детали кастинга еще не объявлены, но, поскольку во втором сезоне в основном участвовал новый актерский ансамбль, издание предполагает, что в роскошный отпуск в Азии отправятся новые лица. Тем не менее, нельзя исключить и возвращение некоторых персонажей, тем более, что в конце второго сезона герои Тео Джеймса, Обри Плазы, Уилла Шарпа и Меган Фаги изъявили желание поехать как-нибудь еще вместе в отпуск.

Сериал "Белый лотос" – что известно

Первый сезон американского комедийно-драматического сериала "Белый лотос" вышел в 2021 году и рассказывал о недели из жизни гостей и персонала роскошного отеля "Белый лотос" на Гавайях, а у всех героев за плечами был ворох проблем и переживаний. Главные роли в этом сезоне исполнили Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Сидни Суини, Стив Зан и другие.

Второй сезон сериала, который вышел в конце 2022 года, переместился в отель этой же сети на Сицилии в Италии и расказывал о новой группе отдыхающих. Главные роли здесь исполнили Тео Джеймс, Обри Плаза, Уилл Шарп, Меган Фаги, Адам Димарко, Хейли Лу Ричардсон, Ф. Мюррей Абрахам, Том Холландер и другие. Из первого сезона в шоу вернулись только персонажи Дженнифер Кулидж и Джона Грайса.

"Белый лотос" получил 10 премий "Эмми" за свой первый сезон, а также несколько наград "Золотой глобус" за второй сезон.

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