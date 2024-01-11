Режиссером фильма выступила Сэм Тейлор-Джонсон, до этого снявшая байопик "Стать Джоном Ленноном" и первую часть трилогии "Пятьдесят оттенков серого" (2015).

Кинокомпания StudioCanal представила первый трейлер биографического фильма "Возвращаясь к нормальной жизни" (Back to Black) о жизни Эми Уайнхаус, которую критики называют одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов.

Сообщается, что фильм углубится в жизнь и карьеру Уайнхаус, начиная с ее первых дней в начале 2000-х годов в качестве джазовой музыкантши в Северном Лондоне и заканчивая ее восхождением к славе как певицы, получившей "Грэмми" с такими хитами, как "Rehab" и "Back to Black".

Образ Эми Уайнхаус в фильме воплотила 27-летняя английская актриса Мариса Абела, до этого сыгравшая небольшую роль в кинохите "Барби" 2023 года и засветившаяся в британских сериалах "Кобра" и "Индустрия". Роль бывшего мужа певицы Блэйка Филдера-Сивила, вдохновившего ее на написание самых известных хитов и попутно подсадившего на наркотики, досталась британскому актеру Джеку О’Коннеллу ("Несломленный", "Северные воды", "Феррари").

Роль отца певицы Митчелла Уайнхауса исполнил Эдди Марсан ("Шерлок Холмс", "Джентльмены", "Грязь"), ее мать Дженис сыграла Джульет Коуэн (сериалы "Это жизнь", "Молокососы"), а бабушку Синтию – Лесли Мэнвилл (сериал "Корона", фильм "Миссис Харрис едет в Париж").

Режиссером фильма выступила Сэм Тейлор-Джонсон, которая до этого сняла еще один байопик "Стать Джоном Ленноном" (2009), а также первую часть трилогии "Пятьдесят оттенков серого" (2015). Сценарий к фильму написал Мэтт Гринхолг, до этого также выступивший сценаристом байопика "Контроль" о жизни фронтмена культовой британской рок-группы Joy Division Иэна Кертиса.

Премьера фильма в Британии запланирована на 12 апреля 2024 года, в США – на 10 мая.

Эми Уайнхаус – биография

Эми Джейд Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в пригороде Лондона в еврейской семье. Ее семья всегда была погружена в музыкальную жизнь, особенно джаз, а потому желание петь у Эми проснулось еще в детстве. Свою первую группу она собрала в десятилетнем возрасте, а в 14 лет Эми написала свои первые песни. В 1999 году, когда Эми было 16 лет, у нее появился первый менеджер. В своем творчестве она смешивала R&B, соул и джаз.

Первый альбом Уайнхаус под названием "Frank" вышел в 2003 году, в целом получив положительные отзывы от музыкальных критиков и принеся Эми несколько наград. Однако по-настоящему прорывным для нее стал 2006 год, когда вышел ее второй и последний студийный альбом "Back to Black". Большинство музыкальных критиков положительно отозвались о нем, оценив талант автора в песнях, написанных Уайнхаус под влиянием классического соула и спродюсированных Саламом Реми и Марком Ронсоном. На 50-й церемонии "Грэмми" Уайнхаус получила пять наград в категориях "Лучший поп-альбом", "Лучший новый исполнитель" и "Песня года", "Запись года" и "Лучшее женское исполнение поп-песни" за хит "Rehab".

Помимо своего творчества Уайнхаус запомнилась и скандалами в личной жизни, в первую очередь связанными с ее браком с Блэйком Филдером-Сивиллом и тяжелыми наркотиками, которые пара употребляла открыто. На этой почве у нее начались серьезные проблемы со здоровьем – в 2008 году Уайнхаус попала в больницу, где у нее была диагностирована эмфизема легких.

Роковым для Эми стал 2011 год. В июне она должна была отправиться в турне, однако оно было отменено уже после первого концерта, который сорвала сама Уайнхаус, выйдя на сцену абсолютно пьяной. 23 июля 2011 года 27-летняя Уайнхаус была найдена мертвой на кровати в ее квартире в Лондоне. В январе 2013 года стало известно, что причиной ее смерти было алкогольное отравление.

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