Фильм покажут в Киеве на День Независимости.

Кинообъединение BABYLON'13 ко Дню Независимости выпустило трейлер фильма, смонтированного из личных видеозаписей с телефонов и камер украинских бойцов.

"Лента приглашает зрителя в сюрреалистическое путешествие на фронт войны с Россией - в причудливое потустороннее, где царят законы, которые отличаются от обычного мира. Другое поведение, другие отношения, другой юмор. Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, снимают видео и всегда чувствуют, что запись может закончиться в любой момент", - говорится в комментарии к фильму.

10 гривень с каждого приобретенного билета создатели фильма перечислят в Благотворительный фонд помощи армии "Вернись Живым" на закупку мобильных комплексов наблюдения.

Режиссер ленты - Роман Любый, продюсер - Марко Супрун. Премьера с участием творческой группы состоится в кинотеатре "Киевская Русь" 24 августа.

BABYLON'13 - неформальное кинообъединение по производству короткометражного и полнометражного украинского документального кино, в которое входит целый ряд известных украинских режиссеров и операторов.

Кинообъединение начало свою деятельность с короткого видео: "Prologue", которое было записано на Михайловской площади 30 ноября 2013 года. Впоследствии оно создало ряд полнометражных документальных фильмов, из которых "Зима, что нас изменила" и "Наша Надежда".

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Автор: Денис Прядко