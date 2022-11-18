24 ноября выходит в прокат первый фильм о полномасштабной войне в Украине. Он получил название "Область героев".

24 ноября в прокат выходит первый фильм о полномасштабной войне в Украине - "Область героев". Фильм цепляет не только тем, что он полностью основан на реальных событиях, а ещё и тем, что люди в нем сыграли самих себя.

В центре сюжета - героические истории волонтеров с Киевской области. Автор фильма Алексей Комаровский эксклюзивно для УНИАН рассказал историю, которая очень его зацепила:

"Такая история не одна и каждая поражает своими проницательными деталями. Но расскажу об одной трогательной и романтической. Это история двух молодых врачей-ветеринаров: он – хирург, она – анестезиолог. До войны они просто дружили и работали в одной клинике, а во время оккупации вместе оперировали раненых детей в экстремальных условиях".

После спасения очередной детской жизни они поняли, что созданы друг для друга.

"Весной поженились и теперь планируют своего малыша - хотят подарить Украине еще одну жизнь, кроме тех, которых уже спасли. Они продолжают лечить животных и строить свою молодую семью, созданную во время войны. Подробнее о них и других трогательных историях - в нашем фильме", - добавил Комаровский.

Отметим, "Область героев" – это первая масштабная кинореконструкция реальных событий конца зимы-начала весны 2022 года. Создатели посвятили этот проект всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней.

Область героев: трейлер

Напомним, фильм "На Западном фронте без перемен" на Netflix вызвал споры среди украинцев.

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