Ассия Ахат признается, что творчество Ирины Билык и, в особенности эта песня, сыграли поворотную роль в ее жизни.

В этом году исполняется 25 лет песне «Ти мій» Ирины Билык – одному из главных хитов в истории украинской поп-музыки. Песня вышла в 1995 году на альбоме «Нова», который навсегда изменил и задал вектор украинской сцене. Ассия Ахат, близкая подруга Ирины, записала свою версию легендарного хита. Песня получила новое дыхание, более современное звучание и неотъемлемую черту творчества Ассии – партию на скрипке.

Ассия Ахат рассказывает, что услышала эту песню незадолго после ее выхода. На тот момент она не знала, кто ее поет и не догадывалась, насколько популярной она будет. Но уже тогда певица влюбилась в мелодию и текст. Она прочувствовала эмоции обеих героинь песни и поняла, что подобные ситуации возникают у миллионов женщин. А значит, песне суждено войти в историю. Вскоре Ассия познакомилась с самой Ириной Билык. Певицы крепко дружат до сих пор.

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И действительно, прошло 25 лет, а песня живет полной жизнью. Ее до сих пор можно услышать по радио, ее регулярно исполняют на телевизионных талант-шоу. А теперь она получила еще одну жизнь, благодаря каверу Ассии Ахат.

Ассия Ахат признается, что творчество Ирины Билык и, в особенности эта песня, сыграли поворотную роль в ее жизни.

«Я долгое время занималась классикой и не слишком разбиралась в украинской поп-музыке. Но однажды, очень давно,отдыхая на природе с друзьями, я услышала весь альбом Ирины Билык. Я была шокирована как самозабвенно все мои друзья подпевали «Ти мiй». Такая красивая мелодия и простые слова от чистого сердца. Песня живет и любима всеми нами долгие годы. Сейчас мне хотелось добавить в нее свое видение, осовременить, но в то же время сохранить первоначальное очарование, благодаря которому этот трек любят и поют уже 25 лет. И главное – чтобы понравилось моей подруге, автору, Ирине Билык», – прокомментировала Ассия Ахат.

Ирина Билык уже услышала новую версию своей песни и осталась в восторге.

«Мне очень приятно, когда мои коллеги, а тем более подружки, такие как Ассия Ахат, выражают желание исполнить мои песню. Я знаю креативность Ассии как в творчестве, так и в подборе сценических костюмов. Она очень необычная женщина. Я ожидала что это будет что-то невероятное и совсем не похоже на то, что исполняла я. И я действительно могу сказать: «Браво, Ассия! Браво всем, кто участвовал в подготовке моего хита!». Я думаю, этот кавер не пройдёт незамеченным», – прокомментировала певица. Ирина также добавила, что планирует исполнить «Ти мій» на своем грандиозном концерте во Дворце Украина и приглашает Ассию выступить с ней.

Альбом «Нова», в который вошла песня «Ти мій», стал третьим студийником Ирины Билык. Тогда Ирина показала, что современная украинская поп-музыка может звучать свежо, экспериментально, но в то же время оставаться неподвластной времени. Что и доказал успех хита «Ти мій».

Саунд-продюсером кавера стал Томаш Лукач, известный украинский профессионал. На его счету работа с такими звездами как Вера Брежнева, LOBODA, группа D.Lemma и многими другими.

Ассия Ахат – певица, которая фигурирует в чартах Billboard, известная как в Украине, так и за границей. Отличительная черта творчества Ассии – виртуозное использование скрипки, на которой певица играет с пяти лет.

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Автор: УНИАН