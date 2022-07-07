Скандальная актриса Эмбер Херд, которая недавно нарвалась на волну хейта из-за клеветы в адрес Джонни Деппа, снова может вернуться в суд в качестве ответчика. Как сообщают СМИ, ей хотят предъявить обвинения за дачу ложных показаний.
Ранее голливудскую актрису уже судили за то, что она незаконно ввезла на территорию Австралии двух своих собак. В 2015 году дело закрыли, однако вскоре она все же признала свою вину.
Как сообщает издание Daily Mail австралийские власти снова открыли дело против звезды. Теперь бывшую жену Деппа обвиняют в даче ложных показаний по тому делу.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 14 лет лишения свободы.
Напомним, после суда, в котором Джонни Деппа избавили от клеветы со стороны его бывшей жены, Эмбер Херд застали во время шопинга в магазине. Увидев журналистов с камерой, та спешно бросила полную тележку с товаром, который, очевидно, собиралась купить, и сбежала.
А вот у Деппа дела после суда значительно лучше. Так, по данным СМИ, он собирается вернуться в "Пираты Карибского моря".
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