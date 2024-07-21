Жюри национального кинофорума выбрало лучшие фильмы в нескольких номинациях.

В субботу, 20 июля, отгремела церемония закрытия 15-го Одесского международного кинофестиваля. Во время мероприятия международное жюри назвало фильмы, которые стали нынешними победителями.

Как известно, в 2024 году кинофорум проходил в Киеве из-за полномасштабного вторжения. На Instagram-странице ОМКФ сообщается, что лучшим европейским фильмом выбрали ленту "Почти ничего". Режиссером фильма выступил поляк Гжегож Дембовский.

Награду "Второе особое упоминание" получила норвежская картина "Секс" режиссера Дага Йогана Хаугеруда.

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Фильм режиссера Элене Микаберидзе "Черничные мечты" получил награду "Особое упоминание".

Награду от Международной федерерации кинопрессы - приз FIPRESCI - получила украинская документальная лента "Свирель Перуна", над которой работал режиссер Евгений Мазуренко.

В номинации "Лучший документальный фильм" в этом году первое место заняла лента "Гляделов" Ксении Кравцовой. Лучшим игровым фильмом 2024 года стали "Серые пчелы" режиссера Дмитрия Моисеева.

Награды "Первое специальное упоминание" и "Второе особое упоминание" достались соответственно фильмам "Кислородная станция Ивана Тимченко и "Яса", которую создал Сергей Маслобойщиков. Приз за лучшую музыку в киноленте получила "Кислородная станция".

К слову, торжественную церемонию закрытия кинофестиваля посетили немало украинских знаменитостей. В частности, актеры Ольга Сумская, Ирина Кудашова, Тарас Цимбалюк, Остап Ступка и другие.

Напомним, ранее были названы претенденты на 76-ю премию "Эмми".

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