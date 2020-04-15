Потап в новом клипе снял Настю Каменских в неприглядном виде (видео)

В песне Потап говорит о том, что даже дома, находясь с любимым человеком, все равно чувствуешь себя будто в тюрьме.

Украинский продюсер и рэпер Потап порадовал поклонников выпуском новой видеоработы на композицию "Дома".

Текст нового трека вышел на злободневную тему. В нем ПТП говорит о том, что даже дома, находясь с любимым человеком, все равно чувствуешь себя будто в тюрьме.

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"Даже когда ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилище превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заточения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя. Чем я и занялся, записав новый трек и сняв на него клип просто у себя дома", - прокомментировал новинку Потап.

Не удивительно, что в видео фаны увидят жену Потапа Настю Каменских, которая, естественно, сыграла возлюбленную рэпера в домашнем клипе.

При этом певица предстала в несвойственном для себя виде: она была без макияжа и одета в простую домашнюю одежду. Лицо Насти выглядит бледным.