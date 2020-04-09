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Самоизоляция и паранойя: к 20-летию хоррора "Другие" планируют снять ремейк

18:10, 09 апреля 2020
Кино и музыка
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Около 20 лет назад главную роль в фильме сыграла Николь Кидман / скриншот

Об этом пишет Deadline.

Читайте также"Форсаж: Хоббс и Шоу" с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом получит продолжениеОтмечается, что продюсерами проекта выступают Рени Таб и Кристофер Туффин с Холли Бери.

«Как жутко и странно то, насколько актуальными сегодня являются темы: самоизоляция, паранойя, страх и, конечно, сильное желание защитить своих детей и себя», – отметила Рени Таб.

Кандидатуры режиссера и исполнителей главных ролей в новой версии пока неизвестны.

Как известно, в центре сюжета ленты оказывается женщина по имени Грэйс Стюарт в исполнении Николь Кидман, которая прячет своих детей в изолированном особняке.

Дочь и сын героини страдают от редкого заболевания, которое связано со светочувствительностью. В один момент привычный порядок вещей в доме рушится.

Ранее УНИАН сообщал, что режиссер фильма «Не время умирать» не будет дорабатывать его из-за переноса премьеры.

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Теги: #фильм