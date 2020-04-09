В Голливуде перезапустят триллер 1955 года "Ночь охотника"

Сценарий к новому фильму напишет Мэттью Ортон, других подробностей о проекте пока нет.

Студия Universal снимет ремейк триллера "Ночь охотника", который вышел в 1955 году по роману Дэвиса Грабба.

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Сценарий к новому фильму напишет Мэттью Ортон, продюсерами станут Питер Гитерс и Эми Паскаль. Возможно, создатели перенесут события культового фильма в современный мир, пишет Variety.

"Ночь охотника" режиссера Чарльза Лоутона - это экранизация одноименного романа Дэвиса Грабба. Фильм рассказывает о религиозном фанатике и убийце Гарри Пауэлле, который знакомится в тюрьме с вором. Выясняется, что мужчина, которого вскоре повесили, оставил своим детям большое наследство из украденных денег. Выйдя из тюрьмы, Пауэлл решает добраться до тайника с деньгами и для достижения своей цели сближается с семьей вора.

Картина 1955 года с Робертом Митчем в главной роли не имела успеха сразу после премьеры, но с годами получила статус культовой и была включена в Национальный реестр фильмов США.