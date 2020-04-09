Бродвейские театры продлили карантин на два месяца

Всего этой весной было запланировано для показов 16 спектаклей

Бродвейские театры в Нью-Йорке продлили карантин из-за коронавируса на два месяца - до 7 июня.

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"Нашим главным приоритетом по-прежнему остается здоровье и благополучие театральных деятелей Бродвея и тысяч людей, которые работают в театральной индустрии каждый день, включая актеров, музыкантов, сценических деятелей и многих других преданных своему делу профессионалов", - отметила президент Бродвейской лиги Шарлотта Сен-Мартен, добавив, что вместе с почитателями театра они будут ждать того момента, когда можно будет насладиться выступлениями вживую, передает Deadline.

Всего этой весной было запланировано для показов 16 спектаклей.

Те, у кого есть билеты на спектакли до 7 июня, получат электронное письмо с места их приобретения с информацией об обмене или возмещении.