цей матеріал доступний українською

Бродвейские театры продлили карантин на два месяца

19:29, 09 апреля 2020
Кино и музыка
158 0
Бродвей \ REUTERS

Читайте такжеВ США из-за коронавируса отложили вручение театральной премии "Тони"

"Нашим главным приоритетом по-прежнему остается здоровье и благополучие театральных деятелей Бродвея и тысяч людей, которые работают в театральной индустрии каждый день, включая актеров, музыкантов, сценических деятелей и многих других преданных своему делу профессионалов", - отметила президент Бродвейской лиги Шарлотта Сен-Мартен, добавив, что вместе с почитателями театра они будут ждать того момента, когда можно будет насладиться выступлениями вживую, передает Deadline.

Всего этой весной было запланировано для показов 16 спектаклей.

Те, у кого есть билеты на спектакли до 7 июня, получат электронное письмо с места их приобретения с информацией об обмене или возмещении. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ситуация с коронавирусом из Китая в мире
Теги: #театр#коронавирус