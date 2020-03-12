Disney и Pixar выпустили трейлер мультфильма "Душа" (видео)

Мультфильм рассказывает о школьном учителе музыки, с которым случился несчастный случай.

Вслед за тизером Disney и Pixar показали первый полноценный трейлер полнометражного мультфильма «Душа».

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Мультфильм рассказывает о школьном учителе музыки, с которым случился несчастный случай. Он попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы.

Режиссёр картины - Пит Доктер, подаривший нам «Головоломку», «Вверх» и «Корпорацию монстров». Героев озвучили Джейми Фокс («Джанго освобождённый», «Малыш на драйве»), Тина Фей, Филисия Рашад и другие.

Премьера мультфильма намечена на 18 июня 2020 года.

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