Букмекеры изменили прогноз по Евровидению и отдали первое место другой стране
09:24, 10 марта 2020Кино и музыка
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Исландия, которая долгое время удерживала лидерство, сместилась на вторую строчку, а на первую вырвалась Болгария.
Украина в рейтинге занимает 27-ю позицию / фото Thomas Hanses/eurovision.tv
Букмекеры составили новый прогноз на финал Евровидения 2020 и сменили лидера рейтинга. Исландия, которая долгое время удерживала лидерство, сместилась на вторую строчку, а на первую вырвалась Болгария.
Читайте также"Вперед": каким получился новый мультфильм от Disney и Pixar (обзор)Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.
Третье место, по прогнозам букмекеров, займет Литва. В пятерку также входят Швейцария и Россия. Украина в рейтинге занимает 27-ю позицию.
Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2020 представит группа Go_A.
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