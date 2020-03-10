цей матеріал доступний українською

Букмекеры изменили прогноз по Евровидению и отдали первое место другой стране

09:24, 10 марта 2020
Кино и музыка
785 0
Украина в рейтинге занимает 27-ю позицию / фото Thomas Hanses/eurovision.tv

Букмекеры составили новый прогноз на финал Евровидения 2020 и сменили лидера рейтинга. Исландия, которая долгое время удерживала лидерство, сместилась на вторую строчку, а на первую вырвалась Болгария. 

Читайте также"Вперед": каким получился новый мультфильм от Disney и Pixar (обзор)Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

Третье место, по прогнозам букмекеров, займет Литва. В пятерку также входят Швейцария и Россия. Украина в рейтинге занимает 27-ю позицию.

Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2020 представит группа Go_A.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина на Евровидении 2020 в Роттердаме
Теги: #Евровидение#финалисты Евровидения