Появилось видео с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена
10:42, 14 февраля 2020Кино и музыка
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Фильм выйдет не раньше 25 июня 2021 года.
Роберт Паттинсон станет самым молодым Бэтменом / скриншот
Мэтт Ривз, режиссёр нового фильма о Бэтмене, поделился первым тизером, в котором он представил Роберта Паттинсона в том самом костюме.
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Этим первым взглядом на главного героя режиссёр подогревает интерес к картине. Однако ждать её ещё очень долго. Фильм сейчас на стадии съёмок, и выйдет он не раньше 25 июня 2021 года.
Роберт Паттинсон станет самым молодым Бэтменом. Сейчас актёру 33 года. Известность ему принес фильм «Сумерки» в 2008 году.
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