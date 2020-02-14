Появилось видео с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена

Фильм выйдет не раньше 25 июня 2021 года.

Мэтт Ривз, режиссёр нового фильма о Бэтмене, поделился первым тизером, в котором он представил Роберта Паттинсона в том самом костюме.

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Этим первым взглядом на главного героя режиссёр подогревает интерес к картине. Однако ждать её ещё очень долго. Фильм сейчас на стадии съёмок, и выйдет он не раньше 25 июня 2021 года.

Роберт Паттинсон станет самым молодым Бэтменом. Сейчас актёру 33 года. Известность ему принес фильм «Сумерки» в 2008 году.