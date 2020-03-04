Стало известно имя исполнителя главной роли в новом "Властелине колец"
11:45, 04 марта 2020Кино и музыка
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Премьера сериала по мотивам книг Джона Толкиена из серии «Властелин колец» запланирована на сервисе Amazon Prime Video на 2021 год.
Максим Болдри сыграет главную роль в новом «Властелине колец»
Актер Максим (Макс) Болдри сыграет главную роль в сериале «Властелин колец», сообщает Deadline.
Какого именно персонажа воплотит на телеэкране Болдри, не уточняется.
Ранее Болдри снимался в сериалах «Холлиокс», «Молокососы», «Годы» и др.
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Премьера сериала по мотивам книг Джона Толкиена из серии «Властелин колец» запланирована на сервисе Amazon Prime Video на 2021 год. События в сериале будут предшествовать событиям, описанным в фильме «Братство кольца».
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