цей матеріал доступний українською

Организаторы Евровидения пока не намерены отменять конкурс из-за коронавируса

00:26, 03 марта 2020
Кино и музыка
43 0
Евровидение 2020 пройдет в Роттердаме в мае этого года / фото Thomas Hanses/eurovision.tv

Организаторы конкурса Евровидение говорят, что планы проведения мероприятия в Роттердаме в Нидерландах остаются неизменными, несмотря на вспышку коронавируса, сообщает Liga.net со ссылкой на ВВС.

Читайте такжеВирусолог предупредил о возможности отмены Евровидения из-за коронавируса

"Пока рано комментировать возможные сценарии, которые будут зависеть от того, что произойдет в ближайшие месяцы, но на данный момент мы продолжаем реализацию наших планов проведения конкурса в Роттердаме", - заявил представитель Европейского вещательного союза.

Полуфиналы Евровидения 2020 пройдут в Роттердаме 12 и 14 мая, финал - 16 мая.

Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2020 года будет представлять группа Go_A.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина на Евровидении 2020 в Роттердаме
Теги: #Евровидение#коронавирус