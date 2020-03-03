Организаторы Евровидения пока не намерены отменять конкурс из-за коронавируса
00:26, 03 марта 2020Кино и музыка
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Организаторы конкурса Евровидение говорят, что планы проведения мероприятия в Роттердаме в Нидерландах остаются неизменными.
Евровидение 2020 пройдет в Роттердаме в мае этого года / фото Thomas Hanses/eurovision.tv
В Европейском вещательном союзе заявили, что продолжают подготовку к проведению Евровидения в Роттердаме
Организаторы конкурса Евровидение говорят, что планы проведения мероприятия в Роттердаме в Нидерландах остаются неизменными, несмотря на вспышку коронавируса, сообщает Liga.net со ссылкой на ВВС.
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"Пока рано комментировать возможные сценарии, которые будут зависеть от того, что произойдет в ближайшие месяцы, но на данный момент мы продолжаем реализацию наших планов проведения конкурса в Роттердаме", - заявил представитель Европейского вещательного союза.
Полуфиналы Евровидения 2020 пройдут в Роттердаме 12 и 14 мая, финал - 16 мая.
Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2020 года будет представлять группа Go_A.
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