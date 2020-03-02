Энтони Маки сыграет Капитана Америку в фильме "Сокол и Зимний солдат"

Актерп ризнался, что стать темнокожим Капитаном Америкой было непростой задачей.

Актер Энтони Маки подтвердил, что его герой Сэм Уилсон станет Капитаном Америкой в фильме "Сокол и зимний солдат".

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О темнокожем супергерое он рассказал на премьере нового сезона сериала "Видоизмененный углерод", где он сыграл главную роль, сообщает justjared. "Стать темнокожим Капитаном Америкой было непростой задачей. В то же время нет какой-то отличительной черты американца, мы все американцы. Мое лицо будет представлять нас как страну. Я хочу, чтобы мой Капитан Америка представлял всех. Не только определенную группу людей", - сказал Маки.

По его словам, в новом фильме зрители узнают больше о Сэме Уилсоне, а также Баки Барнсе, об их мыслях и чувствах, подробностях семейной жизни.

Недавно актер Себастиан Стэн выложил в Instagram новый кадр со съемок сериала Disney+ "Сокол и Зимний солдат". На снимке запечатлены он сам (Баки Барнс/Зимний солдат), Энтони Маки (Сэм Уилсон/Сокол), Уайатт Рассел (Джон Уокер) и малоизвестный актер Кле Беннетт.