Представлен тизер нового сезона сериала "Видоизмененный углерод"

Премьера сериала намечена на 27 февраля 2020 года.

Netflix презентовал тизер второго сезона сериала "Видоизмененный углерод", основанного на одноименном романе Ричарда Моргана.

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Второй сезон будет состоять из восьми серий. По сюжету люди будущего способны менять тела, словно перчатки.

События первого сезона "Видоизмененного углерода" рассказывали о Такеши Коваче, чей путь растянулся на сотни лет и множество различных тел и планет, что позволяло истории исследовать вопросы идентичности, морали и человеческой души. В новом сезоне у Ковача появится новое тело, а исследование прежних вопросов перейдет на новый уровень, передает 112.ua.

Роль Такеши Ковача на этот раз сыграет Энтони Маки вместо Юэля Киннамана.

Премьера сериала состоится 27 февраля 2020 года.