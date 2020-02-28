Макс Барских выпустил новую песню (видео)

Песня "Небо льет дождем" войдет в будущий альбом артиста 1990.

В день старта второго мирового тура NEZEMNAYA2020 в Вильнюсе, Макс Барских презентовал второй сингл из будущего альбома «1990» - «Небо льёт дождем».

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На официальном YouTube-канале Барских появилось эмоциональное mood video, срежиссированное украинским фотографом-портретистом Дмитрием Комисаренко.

Песня "Небо льет дождем" войдет в будущий альбом артиста 1990.

"Макс, ты бриллиант среди этой бижутерии в нашей эстраде. Спасибо за музыку, которая позволяет иногда растворяться в пространстве", - написали певцу в комментариях.