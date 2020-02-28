При помощи современных технологий нам проводят подробный экскурс в историю, позволяя воочию взглянуть на воссозданные произведения да Винчи.

В украинский прокат вышел фильм "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры". Снятый Хесусом Гарсиа Ламбертом биографический фильм рассказывает зрителям о становлении Леонардо да Винчи – легенды мировой культуры.

Читайте такжеРоссию на Евровидении представит певец родом из Украины - СМИПри помощи современных технологий зрителям проводят подробный экскурс в историю, позволяя воочию взглянуть на воссозданные произведения да Винчи. Детство главного героя выдалось непростым, в основном из-за развода родителей и отсутствия полноценного общения с матерью. Впрочем, как поговаривают современные искусствоведы, без этих испытаний не появились бы самые значительные из его шедевров – по признаниям самого Леонардо, он постоянно пытался воссоздать материнский образ в собственных работах.

Для кого фильм "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры":

Читайте такжеПевец из Украины открестился от поездки на Евровидение от РоссииФильм подойдет ценителям произведений да Винчи и итальянской живописи в целом. Он очень красиво снят, при помощи высоких технологий картинка получилась чрезвычайно выразительной и четкой. Полтора часа в кресле кинозала ты проводишь, наслаждаясь созерцанием произведений маэстро. Кроме того, интересно будет узнать некоторые факты из биографии да Винчи.

В то же время лента не рассчитана на массового зрителя. А уж детям на таком фильме, почти наверняка, будет скучно. Особенно учитывая, что довольно монотонный голос диктора в ленте очень убаюкивает.

Премьера фильма состоялась в кинотеатре "Синема Сити".