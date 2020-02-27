MONATIK после большого перерыва выпустил новый клип (видео)

Режиссером клипа традиционно выступила Таня Муиньо.

MONATIK презентовал долгожданный клип на песню «Сильно».

Премьера состоялась на официальном YouTube-канале.

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В новом клипе, режиссером которого выступила Таня Муиньо, мультиартист погружает зрителя в открытый космос любви, в спроектированных им сон, который он искренне желает почувствовать каждому.

"Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон, настолько лёгкий, что перед тем, как в него попасть не приходится применять давно не работающие приёмы на подобии подсчета овец... На это просто нет времени... Оно охотно исчезает или останавливается... Времени нет... Либо его становится так много, что оно теряет значимость и забываешь о его существовании...", - прокомментировал новую видеоработу артист.