Данилко рассказал о "мести" организаторов Евровидения Украине из-за сканадала с РФ

Во время интервью Данилко заявил, что низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией.

Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, дал интервью Славе Демину в программе "Слава+".

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Во время интервью Данилко заявил, что низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией.

"По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает - мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги", - сказал Данилко.

Как сообщал УНИАН, Андрей Данилко проговорился о романе с мамой Верки Сердючки.