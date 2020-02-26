Андрей Данилко проговорился о романе с мамой Верки Сердючки
10:30, 26 февраля 2020Звезды
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Певец проговорился о личной жизни во время интервью.
Ведущий сыграл с Данилко в "Соври мне" / Фото УНИАН
Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, дал интервью Славе Демину в программе "Слава+".
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Ведущий сыграл с Данилко в "Соври мне". Задача артиста - врать, отвечая на вопросы. Когда Демин спросил, был ли у Данилко роман со сценической мамой Верки Сердючки, он ответил: "Нет", что подразумевает, что на самом деле роман был, после чего лукаво посмотрел на ведущего и рассмеялся.
"Вот это я ляпнул, конечно", - посетовал Данилко.
Отметим, что маму Сердючки играет 50-летняя актриса Инна Белоконь.
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