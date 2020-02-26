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Андрей Данилко проговорился о романе с мамой Верки Сердючки

10:30, 26 февраля 2020
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Ведущий сыграл с Данилко в "Соври мне" / Фото УНИАН

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Ведущий сыграл с Данилко в "Соври мне". Задача артиста - врать, отвечая на вопросы. Когда Демин спросил, был ли у Данилко роман со сценической мамой Верки Сердючки, он ответил: "Нет", что подразумевает, что на самом деле роман был, после чего лукаво посмотрел на ведущего и рассмеялся. 

"Вот это я ляпнул, конечно", - посетовал Данилко.

Отметим, что маму Сердючки играет 50-летняя актриса Инна Белоконь.

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Теги: #певец#Верка Сердючка