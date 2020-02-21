"Легко транслирует то, на каком уровне развитие нашей страны": Jerry Heil о своей песне на Евровидении

Jerry Heil уверена, что вопрос экологии очень острый сейчас и это не надуманный тренд.

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2020, украинская певица и автор песен Jerry Heil рассказала о том, что какой посыл имеею ее песня #VEGAN на конкурсе.

Об этом она рассказала в интервью УНИАН.

"Все мое творчество, в целом – ради правила «будь собой». Если ты веган – будь. Не навязывай. А просто транслируй. И те, кому это аукнется – подтянутся. Евровидение – это действительно способ общения одного народа с другими. Не конкурс, не битва, а именно способ общения и обмена уже давно не только культурным наследием, но и новыми достижениями, которые могут стать полезными для планеты", - заявила певица.

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Она уверена, что вопрос экологии очень острый сейчас и это не надуманный тренд.

"Песня #VEGAN, благодаря шутливой форме ее подачи, легко транслирует то, на каком уровне развитие нашей страны. Ведь веганство – не только о еде. Это о здоровье человека и нации, это осознанный образ жизни, защита экологии и толерантности к правам животных. Это все действительно есть в Украине! Это видно по росту количества веганских кафе, увеличению количества веганских продуктов в магазинах, увеличеню количества движений в поддержку прав животных, возникновению новых и новых эко-магазинов и брендов. Все это стремительно развивается у нас. И это показывает одна только, казалось бы, простая песня!", - утверждает Jerry Heil.

Напомним, что завтра, 22 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение-2020. Шестеро украинских певцов будут соревноваться за право представлять Украину на престижном международном конкурсе в Роттердаме.