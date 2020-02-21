"Что за чертовщина?": Трампу не понравилось, что "Оскар" за лучший фильм получили "Паразиты" (видео)

Президент возмутился, что награда досталась фильму из Южной Кореи, с которой у США и без этого достаточно проблем.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Киноакадемии о вручении «Оскара» за лучший фильм «Паразитам».

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на митинге в Колорадо, видео его выступления опубликовано в Twitter.

Читайте такжеОскар-2020: неожиданные победители и яркие моменты церемонии (видео)«Победителем стал фильм из Южной Кореи! Что за чертовщина? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в сфере торговли, а теперь им ещё дают награду за лучший фильм года? Это нормально? Я не знаю. Давайте вернём «Унесенные ветром». Мы можем вернуть «Унесённых ветром», пожалуйста», – заявил Трамп.

По его мнению, было множество прекрасных фильмов кроме «Паразитов». Он также отметил, что картина могла получить награду как в качестве лучшего иностранного фильма и спросил, получали ли раньше иностранные работы главную награду на «Оскаре».

Компания Neon, которая занималась распространением фильма, ответила на критику Трампа. Дистрибьютор заявил, что президент «не умеет читать». Судя по всему, фирма пошутила, намекнув, что глава США не может понять фильм с субтитрами.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020

Как ранее сообщал УНИАН, «Паразиты» стал первой иностранной кинолентой, который получил главную награду «Оскар». Всего картина получила четыре статуэтки.