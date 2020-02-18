Каменских рассказала, какие участники смогут попасть в их с Потапом команду на "Голосе страны-10"

"Для меня очень важно, чтобы участник был бойцом и боролся за свою мечту, а я готова быть рядом", - заявила Каменских.

Между тренерами юбилейного сезона "Голоса страны" продолжается борьба за мощных вокалистов. Во время прошлого выпуска в команду ПТП и NK попали сразу пять ярких и талантливых участников, среди которых футболист Вахтанг Вахтагишвили, певица ресторана Алена Крутиенко, разработчик компьютерных игр Максим Перепелица, боди-позитивистка Мариам Жордания и актриса сериала "Школа" Мария Кондратенко.

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Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

Тренер юбилейного сезона NK в видеообращении во время прямого эфира утреннего щоу "Сніданок з 1+1" рассказала, каких участников хочет видеть в команде: "Я, как артист, оцениваю вокальные данные и по голосу чувствую человека на сцене, его энергетику уже с первых нот. Для меня очень важно, чтобы участник был бойцом и боролся за свою мечту, а я готова быть рядом. Я готова помогать открывать потенциал и, конечно, делиться своим опытом. Впереди еще очень много работы, но мы к ней готовы", - рассказала NK.