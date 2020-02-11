40 лет "Москва слезам не верит": культовая советская мелодрама отмечает юбилей

Через год после премьеры картины ее создатели получили премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ровно 40 лет назад, 11 февраля 1980 года, по телевидению впервые показали фильмрежиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Советские чиновники картину раскритиковали, а зрители одобрили. Несмотря на телепоказ, лента стала лидером проката, а в 1981 году была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм о судьбах трех подруг, приехавших «завоевывать Москву», быстро стал лидером проката в СССР - за год после выхода картину посмотрели более 90 млн зрителей. По словам постановщика, при выборе сценария его привлекла возможность показать разницу в жизни персонажей, которая произошла за 20 лет. Изначально на роль главной героини рассматривались такие актрисы как Маргарита Терехова, Ирина Купченко и Анастасия Вертинская, однако после ряда возникших затруднений Меньшов взял на роль свою супругу Веру Алентову.

Первые отзывы на картину были более, чем прохладные: "дешевая мелодрама, упадническая по духу". Так говорили ответственные чиновники от кино и критики в газетах. Но уже скоро тональность сменилась. По итогам 1980 года "Москва слезам не верит" стала лидером проката, ее посмотрели около 90 миллионов человек.

А через год весной 1981 пришло и международное признание — картина получила премию американской киноакадемии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Но диктаторская советская власть на вручение премии режиссера и исполнителей главных ролей не пустила. За статуэткой на сцену поднялся атташе по вопросам культуры посольства СССР в США. "Невыездной" Владимир Меньшов сенсационную новость узнал из телепрограммы "Время" 1 апреля. И естественно не поверил. Решил, что это розыгрыш. Тем более, что свою статуэтку режиссер смог взять в руки только спустя восемь лет. Все эти годы она хранилась в Госкино. В 1989 году на вручении российской кино премии "Ника" Меньшову показали и его "Оскар". Дали подержать, а он взял и не отдал.

Напомним, как сообщал УНИАН, российский и советский режиссер Владимир Меньшов внесен Минкультом Украины в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украине.

"Москва слезам не верит": трейлер