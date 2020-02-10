"Лучше б "Днище" назвали": в сети высмеяли первый трейлер российского фильма "Чернобыль: Бездна" (видео)

Ролик в момент «разнесли» в сети. За короткое время он набрал 3,5 тысячи дизлайков, при всего 900 лайках. Больше всего люди шутили, что все роли в фильме сыграл один актер – Данила Козловский.

Российская компания «Централ партнершип» выпустила первый трейлер драмы «Чернобыль: Бездна» (рабочее название - «Когда падали аисты»).

Трейлер появился сегодня в YouTube.

В центре сюжета трио героев: пожарный Алексей (Козловский), инженер Валерий и военный водолаз Борис. Персонажи займутся устранением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Им предстоит «спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы».

Режиссер и исполнитель главной роли — Данила Козловский. Помимо Козловского в «Чернобыль: Бездна» снялись Оксана Акиньшина («Сестры»), Филипп Авдеев («Лето») и Равшана Куркова («Балканский рубеж»). Премьера намечена на 8 октября.

Ролик в момент «разнесли» в сети. За короткое время он набрал 3,5 тысячи дизлайков, при всего 900 лайках. Больше всего люди шутили, что все роли в фильме сыграл один актер – Данила Козловский.

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«Все роли в этом фильме Козловский что ли исполнил? Мент, спасатель, пожарный, водолаз?», «Козловский сам писал, сам снимал, сам играл, да и походу сам монтировал трейлер», «На всю страну одна Певица Пугачева. На всю страну один актёр Козловский Данил», «Данила красавчик. Лично тушил пожар на АЭС. Лично нырял крутить вентили в подвал. Лично эвакуировал гражданских из Припяти. Лично победил Демогоргона (судя по кадру прямиком из Stranger Things). Лично вывел Дятлова из туалета. Лично всасывал в себя радиацию во имя добра», «Интересно, Данила Козловский испытывает эрекцию, глядя в зеркало?», «Спойлер: в бездне будут акулы. Акул играет Данила Козловский».

Также пользователи YouTube высмеяли название фильма, отметив, что ему больше подошло не «Чернобыль.Бездна», а «Днище»:

«Лучше б назвали не "Бездна", а "Днище", «Бездна - это там, где дно пробито?», «Господи, какое же это днище», «Это ещё раз доказывает, что в России снимают только пар*шу и будут продолжать это снимать, так как на это выделяют огромные суммы и всем хочется раскидать по карманам, в частности Данила Козловский молодец. Сам придумал, сам снял, сам сыграл, сам смонтировал и сам посмотрел», - комментировали люди.