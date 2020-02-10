Как хорошо вы знаете мелодрамы: тест ко Дню Валентина

УНИАН решил проверить, хорошо ли вы знаете фильмы про любовь.

День Святого Валентина, который в Украине, как и во всем мире, отмечается 14 февраля, стал популярным праздником.

Влюбленные парочки получили еще одну возможность выразить друг другу чувства, сделать приятные сюрпризы. Если этот день вы с любимой половинкой решили провести дома, лучшего вечера, чтобы посмотреть фильмы о любви, нечего и искать.

УНИАН решил проверить, насколько хорошо читатели знают мелодрамы.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я кинопремия "Оскар". Впервые в истории главный приз получил фильм на иностранном языке "Паразиты".

Хоакин Феникс стал лучшим актером, награду ему принесла роль в фильме "Джокер".

Рене Зеллвегер получила Оскар как лучшая актриса за фильм "Джуди".

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Брэд Питт наконец-то получил свой первый Оскар как лучший актер второго плана ("Однажды... в Голливуде").

Сюрпризом для всех присутствующих стали выступления Эминема и Билли Айліш, которые спели легендарные хиты. Артист выступил с песней Lose Yourself, которая взяла Оскар в 2003 году. Зеленоволосое Билли Айліш исполнила знаменитую композицию Yesterday группы The Beatles. Номер посвящался всем деятелям кино, которые оставили мир в 2019-2020 годах.