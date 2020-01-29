Будем соревноваться с Россией: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении

Точный порядок выступления стран в каждом этапе будет определен в ходе жеребьевки на ежегодном пре-пати участников.

Участник от Украины на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды) выступит в первом полуфинале, который состоится уже 12 мая. В этом полуфинале мы будем соревноваться с нашим "традиционным" соперником на этом конкурсе - Россией.

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Об этом сообщается на международном сайте песенного конкурса.

Точный порядок выступления стран в каждом этапе будет определен в ходе жеребьевки на ежегодном пре-пати участников.

На данный момент результаты общего распределения стран по полуфиналам выглядят так:

Вместе с представителем Украины в первом полуфинале также выступят артисты из Австралии, Беларуси, Ирландии, Литвы, Северной Македонии, России, Словении, Швеции, Азербайджана, Бельгии, Хорватии, Кипра, Израиля, Мальты, Норвегии и Румынии. Напомним, что жеребьевка определит порядок выступления стран в произвольном порядке.

Как сообщал УНИАН, Евровидение состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.