Евровидение-2020: названа дата продаж второй волны билетов

Песенный конкурс состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.

Организаторы Евровидения-2020, которое пройдет в Роттердаме (Нидерланды), назвали дату начала продаж второй волны билетов на музыкальный конкурс.

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Как сообщается на сайте eurovision.tv, 30 января в полдень билеты на Евровидение-2020 поступят в продажу через официального партнера - tickets.songfestival.nl.

В середине марта запланирована третья волна продаж билетов, точная дата будет объявлена позже.

Билеты продают как на полуфиналы, так и на финал. Можно будет купить билеты на репетицию (Family Show) или генеральный прогон (Jury show). Стоимость билетов от 18 до 248 евро.

Организаторы настоятельно рекомендуют покупать билеты только через официальных партнеров.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.