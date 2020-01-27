Украинка завоевала премию "Грэмми" (фото, видео)
Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила престижную музыкальную награду "Грэмми". Ее альбом The Poetry of Places победил в категории "Лучший классический сборник".
Церемония вручения наград прошла 26 января в Лос-Анджелесе.
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Уроженка Украины была заявлена на 62-й Грэмми сразу в двух номинациях - Лучший сборник и Продюсер года в классической музыке за альбом "The Poetry Of Places".
Надежда Шпаченко родилась в Харькове. В 1991 году с матерью переехала в Израиль, а затем - в Америку.
К 13 годам она уже получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии.
Сегодня Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне.
"Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на «отлично». Среди ее педагогов – Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине", – сообщается на сайте Национального симфонического оркестра Украины.