Украинка завоевала премию "Грэмми" (фото, видео)

Альбом Надежды Шпаченко The Poetry of Places победил в категории "Лучший классический сборник".

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила престижную музыкальную награду "Грэмми". Ее альбом The Poetry of Places победил в категории "Лучший классический сборник".

Церемония вручения наград прошла 26 января в Лос-Анджелесе.

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Уроженка Украины была заявлена на 62-й Грэмми сразу в двух номинациях - Лучший сборник и Продюсер года в классической музыке за альбом "The Poetry Of Places".

Надежда Шпаченко родилась в Харькове. В 1991 году с матерью переехала в Израиль, а затем - в Америку.

К 13 годам она уже получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии.

Сегодня Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне.

"Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на «отлично». Среди ее педагогов – Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине", – сообщается на сайте Национального симфонического оркестра Украины.