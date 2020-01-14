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Второй сезон "Ведьмака": опубликованы фото первых локаций

16:25, 14 января 2020
Кино и музыка
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Съемки второго сезона сериала должны начаться 17 февраля / instagram.com/barkingdog45

Разведывательная команда сериала «Ведьмак» посетила остров Скай, который находится у побережья Шотландии. Они рассматривают остров в качестве возможного места съемок второго сезона сериала.

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В частности, на острове команда посетила пляж залива Талискер, скалу «The Old Man of Storr», оползень Квирейнг и водопады «Бассейны Феи».

Как известно, Netflix анонсировал, что съемки второго сезона сериала начнутся 17 февраля этого года, выпуск его запланирован на начало 2021-го.

Второй сезон "Ведьмака" выйдет в 2021 году / instagram.com/barkingdog45

Ранее УНИАН сообщал, что в США снимут сериал в продолжение «Молчания ягнят».

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Теги: #сериалы Netflix#Ведьмак