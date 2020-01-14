Второй сезон "Ведьмака": опубликованы фото первых локаций
16:25, 14 января 2020Кино и музыка
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Остров Скай у побережья Шотландии рассматривают в качестве места съемок телепроекта.
Съемки второго сезона сериала должны начаться 17 февраля / instagram.com/barkingdog45
Разведывательная команда сериала «Ведьмак» посетила остров Скай, который находится у побережья Шотландии. Они рассматривают остров в качестве возможного места съемок второго сезона сериала.
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В частности, на острове команда посетила пляж залива Талискер, скалу «The Old Man of Storr», оползень Квирейнг и водопады «Бассейны Феи».
Как известно, Netflix анонсировал, что съемки второго сезона сериала начнутся 17 февраля этого года, выпуск его запланирован на начало 2021-го.
Второй сезон "Ведьмака" выйдет в 2021 году / instagram.com/barkingdog45
Ранее УНИАН сообщал, что в США снимут сериал в продолжение «Молчания ягнят».
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