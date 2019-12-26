Верка Сердючка "взорвала" зал новой песней и намекнула, что поедет на Евровидение (видео)

Данилко намекнул на свою готовность участвовать в отборе к Евровидению-2020.

В среду, 25 декабря, в эфире телеканала «1+1» вышла передача «Вечер премьер с Екатериной Осадчей». В эфире, помимо прочего, прозвучала и новая песня от Верки Сердючки.

Артист и певец Андрей Данилко, находясь в образе, также намекнул на свою готовность участвовать в отборе к Евровидению-2020.

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Перед началом исполнения песни «Make It Rain Champagne» Андрей Данилко сказал: «На всякий случай, вдруг опять будут выяснять чей Крым на Евровидении - песня уже в принципе готова». Этим заявлением Верка Сердючка вызвала бурную реакцию зала.

Невооруженным глазом видно, как сильно песня понравилась зрителям. Ее заводная мелодия заставляла публику буквально бесноваться. На моменте припева зрители прыгали, размахивали руками и во весь голос подпевали своей любимице.

Авторами песни указаны два известных автора песен - шведский музыкальный продюсер и основатель компании Bassflow Productions Питер Бустрем, а также вокалист группы Gravitonas Андреас Орн. Остались довольны песней и комментаторы под видео с песней на Youtube.