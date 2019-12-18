Netflix разозлил верующих: в новой комедии Иисуса показали наркоманом и геем (видео)

Фильм создала группа бразильских комиков.

На Netflix вышла бразильская комедия «Первое искушение Христа», которая вызвала бурное возмущение у христианской общественности.

Читайте такжеNetflix открыл "вакансию" ведьмака для защиты подписчиков от монстровВерующие обвинили создателей фильма в богохульстве и создали петицию с требованием закрыть проект, пишет журнал Esquire.

По сюжету Иисус возвращается домой после 40 дней в пустыне со своим новым другом Орландо. В это время родственники Христа – Дева Мария, ее муж Иосиф, а также Бог (он изображен в образе человека) – устраивают вечеринку в честь его 30-летия, где и знакомятся с Орландо. Все члены святого семейства курят марихуану, а один из волхвов приводит на вечеринку секс-работницу.

Фильм создала группа бразильских комиков Porta dos Fundos на португальском языке, но на Netflix его можно посмотреть с субтитрами.

Бразильские зрители сочли картину вульгарной и оскорбительной. Также против фильма высказались политики и общественные деятели Бразилии.

Сами комики считают обвинения несправедливыми, а реакцию общества «гомофобной». По их словам, Netflix находится на их стороне.

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