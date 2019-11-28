Опубликована удаленная сцена из восьмого сезона "Игры престолов" (видео)

Это черновая сцена, в ролике отсутствуют спецэффекты.

«Игра престолов» уже завершилась, но зрителям продолжают показывать отдельные сцены из эпичного сериала, которым по каким-то причинам не нашлось места в основном повествовании. В этот раз в Сети опубликовали удаленную сцену из третьего эпизода последнего сезона.

Читайте такжеПремия "Эмми": сериал "Игра престолов" получил рекордные 32 номинации, "Чернобыль" - 19Об этом передает Esquire со ссылкой на Entertainment Weekly.

В двухминутном видео показывают Тириона Ланнистера, Сансу Старк, Вариса, Миссандею и Джилли с малышом на руках. Герои скрываются в крипте Винтерфелла во время битвы с белыми ходоками. Внезапно ребенок начинает плакать – в тот самый момент, когда мимо проходят вихты (в мифологии «Игры престолов» – ожившие трупы людей и животных, созданные с помощью магии белых ходоков).

В ситуацию вмешиваются Тирион и Санса – они убивают монстров и спасают жизни Миссандеи и Джилли с ребенком.

Это черновая сцена – за кадром можно услышать команду «мотор», кроме того, в ролике отсутствуют спецэффекты.

Также отмечается, что больше невошедших сцен можно будет увидеть в коллекционном издании «Игры престолов», которое выйдет 3 декабря. В нем будут доступны все восемь сезонов и бонусный контент, в том числе документальный фильм «Последний дозор», который рассказывает о том, как снимался финальный сезон.

Ранее УНИАН сообщал, как Эмилия Кларк рассказала об эротических сценах «Игры престолов».