Илон Маск появился в новом эпизоде "Рика и Морти"

Предприниматель сам озвучил своего персонажа в популярном шоу.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск появился в новом эпизоде популярного фантастического сериала «Рик и Морти».

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Как сообщает DTF, пародийный персонаж по имени Илон Таск появился в 3 серии четвертого сезона шоу. Его озвучил сам Илон Маск.

Отмечается, что Таск – альтернативная версия Маска из параллельной вселенной, в которой у людей есть бивни. По сюжету, Таск помогает главным героям построить робота.

Маск с помощью Twitter намекал на свое камео в «Рике и Морти» еще в марте, но тогда никто не придал этому значения.

Напомним, премьера 4 сезона сериала «Рик и Морти» состоялась 10 ноября.