Илон Маск появился в новом эпизоде "Рика и Морти"
12:34, 25 ноября 2019Кино и музыка
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Предприниматель сам озвучил своего персонажа в популярном шоу.
В "Рике и Морти" появилась пародия на Илона Маска / Скриншот - DTF
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск появился в новом эпизоде популярного фантастического сериала «Рик и Морти».
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Как сообщает DTF, пародийный персонаж по имени Илон Таск появился в 3 серии четвертого сезона шоу. Его озвучил сам Илон Маск.
Отмечается, что Таск – альтернативная версия Маска из параллельной вселенной, в которой у людей есть бивни. По сюжету, Таск помогает главным героям построить робота.
Маск с помощью Twitter намекал на свое камео в «Рике и Морти» еще в марте, но тогда никто не придал этому значения.
Напомним, премьера 4 сезона сериала «Рик и Морти» состоялась 10 ноября.
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