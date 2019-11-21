Герои фильма "Скажене весілля 2" рассказали, как справляться с конфузами на реальных свадьбах (видео)

"Скажене весілля 2" - это смешное продолжение истории о любви и украинских традициях организации свадеб.

"Скажене весілля 2" совсем скоро выйдет на большие экраны. Съемочный процесс не менее смешной, чем сам фильм, и как доказательство этому - новое видео на канале "Окей Дуся".

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В этот раз ведущая канала Оля Жук решила поболтать с главными актерами и съемочной группой о том, как справляться с конфузами на реальных свадьбах.

Например, если у жениха не хватило денег на "выкуп невесты" или невеста с самого утра "переборщила" с шампанским.

А вот певец и шоумен Потап признался, что с одной свадьбы, которую он вел, сбежал жених. Все обсуждаемые ситуации взяты из жизни.

Что из этого вышло - смотрите в видео:

Ранее в сети появился первый официальный трейлер комедии "Скажене весілля 2".