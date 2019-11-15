Вышел новый трейлер фильма 6 Underground с Райаном Рейнольдсом (видео)
Netflix опубликовал трейлер фильма 6 Underground "Шесть футов под землей" (еще одно название - "Шестеро вне закона") с Райаном Рейнольдсом.
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По сюжету, шесть миллиардеров инсценировали свою смерть и организовали отряд для борьбы с преступностью. Его возглавил герой Рейнольдса под кодовым именем Первый.
"История. Красота, Спокойствие. Отправляйтесь искать приключения в самой утонченной стране мира — Италии. Рекомендуется застраховать поездку", - гласит подпись под трейлером.
Премьера фильма состоится на Netflix 13 декабря.
Этот фильм станет одним из самых дорогих проектов Netflix – в его производство вложили 125 миллионов долларов.
Накануне Netflix анонсировал четвертый сезон популярного сериала "Очень странные дела", показав его первый тизер.