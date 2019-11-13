«Аутсайдеры»: обзор на новый фильм о гонках с Меттом Деймоном и Кристианом Бейлом

Режиссер Джеймс Мэнголд выстроил свой фильм словно по беспроигрышному «оскаровскому» рецепту: здесь и вдохновляющая реальная история, и актеры из первой лиги Голливуда в главных ролях.

Фильмы в жанре байопик, особенно выпущенные в конце года, - это практически всегда фавориты «оскаровской» гонки. Тем забавнее, что фильм об автомобильных гонках "Ford против Ferrari", или в украинском прокате «Аутсайдеры», вышел не только идеально соответствущим всем параметрам, отвечающим за победу в подобных конкурсах, но и попросту захватывающим и очень интересным.

Режиссер Джеймс Мэнголд выстроил свой фильм словно по беспроигрышному «оскаровскому» рецепту: здесь и вдохновляющая реальная история, и актеры из первой лиги Голливуда в главных ролях, и присутствие некой драмы в сюжете. Но при этом фильм вовсе не получился шаблонным или слишком высокопарным. Напротив, даже человеку, далекому от мира машин, гонок, скоростей и прочего, наблюдать за происходящим на экране ну очень интересно.

Читайте такжеЛучшие фильмы 2019: топ кинопремьер, которые должен увидеть каждый (видео)В центре сюжета – история противостояния автоконгломератов: Ford и Ferrari. Первый оказался на грани разорения, и чтобы вернуть своим все менее популярным у покупателей авто былую славу, решает принять участие в гонках и, более того, выиграть их. Для этого пригласили гонщика в отставке Кэрролла Шелби (Мэтт Деймон), и пилота и механика Кена Майлза (Кристиан Бейл), который хоть и не имеет ни малейшего желания играть по правилам компании, является для нее незаменимым, ведь способен определять все недостатки машины, лишь раз на ней проехавшись.

Кстати говоря, гонки, которые начинают детально показывать лишь ко второй половине фильма, сняты настолько реалистично, что, сидя в кресле кинотеатра, приходится напоминать себе, что не стоит вдавливать ногой воображаемую «педаль газа» в кресло впереди сидящего, ведь герою Бейла это никак не поможет.

Кристиан Бейл, конечно, в очередной раз феерично перевоплотился. Когда в конце фильма показали фотографию реального Кена Майлза, сложно было, как говорится, найти 10 отличий. Просто диву даешься, как Бейл умудряется год за годом сначала сбрасывать для роли 30 кг, затем набирать их, отращивая огромный живот, как он уже вновь изображает из себя сухопарого гонщика. И глядя на вздувшиеся венки на шее Бейла, видя на его лице титанические усилия, которых стоит каждый поворот на трассе, заражаешься от этого талантливого британца страшным спортивным азартом.

Читайте также«Дождливый день в Нью-Йорке»: обзор на фильм Вуди Аллена, угодивший в эпицентр секс-скандалаМэтт Деймон в роли ушедшего на покой гонщика и при этом хваткого бизнесмена тоже смотрится очень органично. Хотя то ли на фоне талантливой игры Бэйла, то ли так и было задумано, но о личной трагедии гонщика Шелби / Дэймона быстро забываешь.

Второстепенные персонажи в фильме порой показаны слишком утрированно. Например, менеджеры «Форда» в своих костюмах с иголочки и в упор не замечающие конкретного человека, который для них является лишь «винтиком в системе». Женских ролей, которым в фильме уделено больше пяти минут экранного времени, в фильме аж целая одна. Однако все это можно списать на то, что «Аутсайдеры» - это классическое мужское ретрокино, от которого так и веет слегка устаревшей сегодня маскулинностью и духом шестидесятых. Но именно в этом и заключается его главная прелесть.

В украинский прокат фильм выходит 14 ноября. Допремьерный показ состоялся в кинотеатре Синема-Сити.

Ольга Броскова